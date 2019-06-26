Этап Кубка России по скоростному спуску пройдет на курорте "Архыз" с 28 по 30 июня

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Серия всероссийских соревнований по маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск - даунхилл - пройдет с конца июня по август на всероссийском курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"На кавказском курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии с конца июня по август пройдет серия всероссийских соревнований по маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск (даунхилл) - гонки на Кубок России и Чемпионат России. Откроет череду состязаний III этап Кубка России по даунхиллу, который пройдет в байк-парке курорта в ближайшие выходные - с 28 по 30 июня", - говорится в сообщении.

С 28 по 30 июня соревнования пройдут на "красной" трассе курорта длиной 3,2 км с перепадом высот в 570 м, введенной в эксплуатацию летом прошлого года. Участники соревнований в эти дни будут бороться за возможность попасть в сборные команды страны и выйти в финал Кубка России, который также пройдет "Архызе" с 27 по 28 июля. С 24 по 25 августа на курорте пройдет Чемпионат России по даунхиллу.

"Первые соревнования по даунхиллу прошли на трассах курорта в прошлом году. Более 100 гонщиков страны и представители Федерации велосипедного спорта высоко оценили качество подготовленной "красной" трассы и уровень организации соревнований. Именно поэтому этим летом "Архыз" стал одной из основных площадок России для проведения всероссийских соревнований по горному велосипеду в дисциплинах "кросс-кантри" и "даунхилл", - цитирует пресс-служба генерального директора КСК Хасана Тимижева.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.