"Анжи" получил лицензию РФС на выступление в ПФЛ в сезоне-2019/20

"Да, "Анжи" получил лицензию на выступление в ПФЛ, но с определенными условиями. Не сказать, что все у клуба в порядке, но есть лицензия и возможность продолжить свое существование при решении определенных обязательств", - заявил Летин.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Махачкалинский "Анжи" прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС), которая позволяет участвовать в первенстве Олимп-Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в сезоне-2019/20. Об этом ТАСС сообщил в среду начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

На протяжении сезона-2018/19 у клуба из столицы Дагестана были финансовые проблемы, главный тренер "Анжи" Магомед Адиев по ходу чемпионата сообщал, что клуб неоднократно обращался к властям Дагестана за материальной помощью, но ее не получил. По итогам сезона "Анжи" занял 15-е место, набрав 21 очко, и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе. После этого махачкалинский клуб подал документы для получения лицензии на право играть в ПФЛ. 20 июня состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию, на котором обсуждалась возможность получения клубом из Махачкалы разрешения на выступление в первенстве Олимп-ПФЛ.

В среду прошло заседание исполкома РФС, на котором было принято решение относительно выдачи лицензий клубам на дальнейшее выступление в турнирах под эгидой РФС. Ранее "Анжи" отозвал апелляционную жалобу на решение РФС о невыдаче лицензии на выступление в ФНЛ.

"Анжи" является бронзовым призером чемпионата России сезона-2012/13 и двукратным финалистом Кубка страны (2001, 2013). Клуб из столицы Дагестана дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы (2012/13, 2013/14).