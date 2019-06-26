Анохин: неудача сборной России по пляжному футболу на Европейских играх станет уроком

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Второе поражение сборной России по пляжному футболу на Европейских играх, лишившее команду шансов на выход из группы, станет уроком перед квалификационным турниром к чемпионату мира. Об этом заявил ТАСС член исполкома Российского футбольного союза (РФС), президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

В среду сборная России по пляжному футболу, ставшая победителем прошлых Игр, уступила команде Италии со счетом 2:4. Днем ранее сборная России в дополнительное время проиграла испанцам (4:5), таким образом, россияне потеряли шансы на выход из группы. В четверг подопечные Михаила Лихачева встретятся со сборной Украины, после чего смогут продолжить борьбу за 5-8 места турнира.

"Титул завоевать можно, а отстоять его очень сложно - к сожалению, отстоять не смогли, огорчили российских болельщиков пляжного футбола, руководство РФС. Однако это станет уроком и подготовкой к важнейшему событию, которое пройдет в "Лужниках" 19-28 июля - подготовке к квалификационному отбору на чемпионат мира - 2019. Приглашаю всех на этот турнир, задачей сборной будет как минимум отобраться, как максимум - победить", - заявил Анохин.

"К сожалению, наши лидеры на Европейских играх нас подвели: у Макарова оказалась незапланированная травма, Крашенинников, увы, удаляется через матч, поэтому здесь надо разговаривать с нашими лидерами и понимать, готовы ли они отстаивать честь сборной России по пляжному футболу на отборе к чемпионату мира. У нас есть кем заменить, как заменить, молодежь стучится в двери сборной, и поэтому нам предстоит серьезный разговор, - отметил он. - Смена поколений уже идет, в сборной нет уже тех именитых игроков: Леонова, Шайкова, Горчинского, Еремеева и других, остались показывающий хорошие результаты Шишин, Макаров, огорчивший сегодня Крашенинников - дай бог, чтоб они играли дольше, и у них все получалось, но надо отдавать отчет, что нашей сборной обязательно нужен хороший результат в сезоне, в первую очередь, на турнире в "Лужниках".

Сборная России по пляжному футболу является победителем первых Европейских игр, которые прошли в 2015 году в Баку. Также россияне дважды выигрывали чемпионат мира и пять раз становились победителями Евролиги.

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.