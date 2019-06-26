Саппоро входит в число возможных кандидатов на проведение зимней Олимпиады 2030 года

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /ТАСС/. Японский Саппоро входит в число городов, которые могут принять зимние Олимпийские игры 2030 года. Об этом на пресс-конференции после окончания сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава организации Томас Бах.

В понедельник на 134-й сессии МОК была избрана столица зимних Игр 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В среду сессия утвердила поправки в правила выбора олимпийских столиц, теперь не существует требования, согласно которому город должен быть избран за семь лет до проведения Игр.

"Мы будем смотреть на различные варианты, но это не секрет, что после того, как Саппоро выбыл из борьбы за Игры 2026 года, японская сторона заверила нас, что будет город претендовать на Олимпиаду 2030 года. И имея новую процедуру выбора олимпийской столицы, мы уже сейчас можем начать обсуждение с Саппоро и другими городами, которые в той или иной степени заинтересованы в проведении Игр", - сказал Бах.

Саппоро принимал XI зимние Олимпийские игры в 1972 году.