Клуб КХЛ СКА будет играть на площадке североамериканского размера в сезоне-2019/20

ТАСС, 26 июня. Домашние матчи петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА в новом сезоне будут проходить на площадке североамериканского размера - 60 м на 26 м. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Реконструкция домашней арены начнется во второй половине июля и продлится в около двух недель.

Матчи чемпионатов мира начиная с 2020 года будут проходить на площадках североамериканского размера. В преддверии нового сезона ряд клубов КХЛ объявил об уменьшении размеров домашней площадки, в том числе московское "Динамо", "Ак Барс" (Казань), столичные ЦСКА и "Спартак".