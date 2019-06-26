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КХЛ

Клуб КХЛ СКА будет играть на площадке североамериканского размера в сезоне-2019/20

Реконструкция домашней арены клуба начнется во второй половине июля

ТАСС, 26 июня. Домашние матчи петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА в новом сезоне будут проходить на площадке североамериканского размера - 60 м на 26 м. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Реконструкция домашней арены начнется во второй половине июля и продлится в около двух недель.

Матчи чемпионатов мира начиная с 2020 года будут проходить на площадках североамериканского размера. В преддверии нового сезона ряд клубов КХЛ объявил об уменьшении размеров домашней площадки, в том числе московское "Динамо", "Ак Барс" (Казань), столичные ЦСКА и "Спартак".

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