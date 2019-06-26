Борец Сидаков отметил, что ему тяжело далась финальная схватка на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков назвал очень тяжелой финальную схватку в весовой категории до 74 кг на Европейских играх. Об этом спортсмен рассказал журналистам после соревнований.

В финальной схватке 23-летний спортсмен победил бронзового призера Олимпиады, трехкратного чемпиона Европы турка Сонера Демирташа (4:0).

"Во время удержания думал, что зубами буду держать, но не отпущу. Судьи очень долго давали туше, я злился, поэтому и взгляд был злым, - рассказал Сидаков. - Соревновательный день сложился тяжело, а финальная схватка есть финальная схватка, ни один атлет не хочет быть вторым, все рассчитывают на золото".

"Как бы быстро эта схватка ни прошла, она все равно была очень тяжелой. Но силы у меня еще остались", - добавил россиянин.

Сидаков является чемпионом мира 2018 года.