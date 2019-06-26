Российский борец-вольник Куруглиев завоевал золото в весе до 86 кг на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Даурен Куруглиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 86 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 26-летний спортсмен победил четырехкратного призера чемпионата мира Али Шабанова из Белоруссии (3:2).

Бронзовые медали достались Ахмеду Дударову из Германии, ранее выступавшему за Россию, и Назему Амину Майлзу из Сан-Марино.

Куруглиев является чемпионом Европы 2017 года.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 27 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (15-11-19), третье - Грузии (6-5-10). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.