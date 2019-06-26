"Чертаново" не будет продавать своих футболистов в ближайшее трансферное окно

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московский футбольной клуб "Чертаново" не будет продавать футболистов в ближайшее трансферное окно, несмотря на тот факт, что продажа собственных игроков раньше составляла большую часть бюджета команды. Об этом ТАСС рассказал директор "Чертаново" Николай Ларин.

"Дело в том, что у нас в прошлые года бюджет клуба зависел только от продажи футболистов и некоторых спонсоров. В этом году мы нашли деньги для того, чтобы не продавать футболистов и всех сохранить. В это трансферное окно мы точно никого не продадим", - сказал Ларин.

Также директор московской команды не определил конкретные цели на сезон: "Следующий чемпионат будет сложнее, чем предыдущий, так как нас никто не знал, все недооценивали, а теперь к нам будут относиться гораздо серьезнее. По ходу сезона мы уже будем понимать, какие цели ставим перед собой. В прошлом сезоне мы задали высокую планку, достичь ее снова будет очень тяжело, но мы мечтаем о большем".

В прошедшем сезоне "Чертаново" заняло пятое место в турнирной таблице первенства Олимп-Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и набрало 61 очко, отставание от четвертой строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), составило один балл.

Команда "Чертаново" является структурным подразделением Центра спорта и образования "Чертаново" и в настоящее время комплектуется выпускниками, а также воспитанниками команд одноименной футбольной школы.