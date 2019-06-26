Российский борец-вольник Хизриев завоевал золото в весе до 125 кг на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев завоевал золотую медаль в весовой категории до 125 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 28-летний спортсмен победил грузина Гиви Мачарашвили (8:2).

Бронзовые медали завоевали азербайджанец Джамаладдин Магомедов и украинец Александр Хоцяновский.

Хизриев является бронзовым призером чемпионата Европы. Также в его активе серебро Кубка мира.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (15-11-19), третье - Грузии (6-6-10). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.