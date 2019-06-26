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Европейские игры-2019

Российский борец-вольник Хизриев завоевал золото в весе до 125 кг на Европейских играх

В финале он победил грузина Гиви Мачарашвили
Анзор Хизриев Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Анзор Хизриев
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев завоевал золотую медаль в весовой категории до 125 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 28-летний спортсмен победил грузина Гиви Мачарашвили (8:2).

Бронзовые медали завоевали азербайджанец Джамаладдин Магомедов и украинец Александр Хоцяновский.

Хизриев является бронзовым призером чемпионата Европы. Также в его активе серебро Кубка мира.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (15-11-19), третье - Грузии (6-6-10). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия28152063
2Белоруссия15111945
3Грузия661022
4Италия65314
5Украина510722
6Франция51915
7Германия41510
8Израиль3306
9Бельгия3115
10Словения3014
11Португалия25411
12Румыния2248
13Швейцария2204
14Польша2002
15Нидерланды16310
16Болгария15511
17Азербайджан14914
18Чехия1247
19Великобритания1236
19Греция1236
21Сербия1225
22Испания1146
23Турция1135
23Венгрия1135
25Армения1113
25Косово1113
27Хорватия1023
28Швеция1012
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Дания0112
34Босния и Герцеговина0101
34Словакия0101
36Люксембург0011
36Сан-Марино0011
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