Российский борец-вольник Хизриев завоевал золото в весе до 125 кг на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев завоевал золотую медаль в весовой категории до 125 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
В финальной схватке 28-летний спортсмен победил грузина Гиви Мачарашвили (8:2).
Бронзовые медали завоевали азербайджанец Джамаладдин Магомедов и украинец Александр Хоцяновский.
Хизриев является бронзовым призером чемпионата Европы. Также в его активе серебро Кубка мира.
В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (15-11-19), третье - Грузии (6-6-10). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|28
|15
|20
|63
|2
|Белоруссия
|15
|11
|19
|45
|3
|Грузия
|6
|6
|10
|22
|4
|Италия
|6
|5
|3
|14
|5
|Украина
|5
|10
|7
|22
|6
|Франция
|5
|1
|9
|15
|7
|Германия
|4
|1
|5
|10
|8
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|9
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|10
|Словения
|3
|0
|1
|4
|11
|Португалия
|2
|5
|4
|11
|12
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|13
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|14
|Польша
|2
|0
|0
|2
|15
|Нидерланды
|1
|6
|3
|10
|16
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|17
|Азербайджан
|1
|4
|9
|14
|18
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|19
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|19
|Греция
|1
|2
|3
|6
|21
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|22
|Испания
|1
|1
|4
|6
|23
|Турция
|1
|1
|3
|5
|23
|Венгрия
|1
|1
|3
|5
|25
|Армения
|1
|1
|1
|3
|25
|Косово
|1
|1
|1
|3
|27
|Хорватия
|1
|0
|2
|3
|28
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|29
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|33
|Дания
|0
|1
|1
|2
|34
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|34
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|36
|Люксембург
|0
|0
|1
|1
|36
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1