Принят единогласно. РФС изменил лимит на легионеров в премьер-лиге с сезона-2020/21

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоялось в среду в Доме футбола в Москве. Самой обсуждаемой темой в его преддверии было изменение формата лимита на легионеров начиная с сезона-2020/21.
Как и ожидалось, был утвержден формат "8+17", при котором клубы через год смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранцев. При этом ограничение по числу одновременно находящихся на поле зарубежных футболистов будет отсутствовать. Нынешний формат "6+5", при котором в составе одной команды одновременно не могут играть больше шести легионеров, действует с 2015 года, при этом число иностранцев в заявке не ограничено.
Лимит на легионеров в высших дивизионах чемпионатов России начал действовать в 2005 году, в его первой версии на поле могли одновременно находиться не более пяти игроков без российского паспорта, но футболисты, которые провели не менее десяти матчей за свои национальные сборные, легионерами не считались. В том сезоне в стартовом составе московского "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России против ФК "Москва" не оказалось ни одного россиянина. 9 декабря того же года исполком РФС под руководством занимавшего на тот момент пост президента организации Виталия Мутко принял решение об изменении формата лимита с сезона-2006. После этого на поле в составе команды одновременно могли находиться не более семи иностранцев без привязки к количеству матчей за сборную.
Через три года лимит ужесточили до одновременного нахождения на поле шести футболистов, не имеющих российского паспорта. С 2012 по 2015 год действовал формат "7+4".
Президент РФС Александр Дюков по завершении исполкома назвал новый лимит шагом вперед, но признал, что он вряд ли значительно изменит ситуацию в российском футболе. По его словам, для достижения серьезных изменений, нужно больше времени и финансовых ресурсов тратить на детско-юношеский футбол. Также глава союза выразил надежду на то, что возвращение к формату "6+5" не произойдет никогда. Присутствовавший на заседании министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение, что нововведение упростит работу тренеров и повысит уровень конкуренции среди игроков, а также отметил, что исполком единогласно проголосовал за переход на формат "8+17".
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что является противником искусственных ограничений конкуренции в российском футболе. "Будем считать, что сегодняшнее решение Российского футбольного союза - это шаг к полной отмене лимита", - отметил он.
VAR неизбежен, расширение премьер-лиги возможно уже в 2020 году
Также Дюков сообщил, что система видеоассистента рефери (VAR) будет введена с первого тура чемпионата России сезона-2019/20. Президент РФС сформулировал задачу четко - "использовать систему уже с первого тура". При этом он допустил, что поначалу технология может использоваться не на всех играх. Вопрос о том, кто будет подрядчиком в реализации этого проекта, остается открытым, несмотря на то что 24 июня ТАСС в пресс-службе ПАО "Ростелеком" сообщили о готовности к внедрению VAR с начала нового сезона, который стартует 12 июля матчем между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо".
О подобном сценарии в понедельник рассказывал глава проекта по внедрению технологии в России Леонид Калошин. Он отметил, что в первых турах планируется использовать децентрализованный метод работы VAR, при котором видеоассистенты и все необходимое оборудование будут находиться непосредственно на стадионах, на которых будут проходить матчи. Параллельно будет разрабатываться переход к централизованной модели, при которой центр VAR, скорее всего, будет располагаться в Москве или Московской области. Переход на второй вариант, который использовался во время чемпионата мира 2018 года в России, планируется в течение ближайших четырех месяцев.
Вопрос о расширении премьер-лиги с 16 до 18 команд в мае начал обсуждаться по инициативе президента ЦСКА Евгения Гинера. В начале июня общее собрание клубов премьер-лиги абсолютным большинством проголосовало за расширение - против был только московский "Спартак". В среду Дюков отметил, что на отчетном заседании исполкома эта тема затрагивалась лишь косвенно.
"Члены исполкома говорили, что клубы РПЛ должны проводить больше матчей с высоким уровнем конкуренции, - пояснил руководитель российского футбола. - Информация, что РФС чуть ли не одобрил формат 18 клубов, не соответствует действительности. Спонтанно такие решения приниматься не будут. Идея 18 клубов принадлежит Гинеру, но когда он об этом говорил, то предполагал участие клубов из других чемпионатов, условных БАТЭ или "Кайрата", это была лишь идея".
Также президент РФС высказался по поводу паспорта болельщика (Fan ID), который зарекомендовал себя во время ЧМ-2018. "Есть решение правительства применять Fan ID на некоторых матчах Кубка России и РПЛ. Это решение будет распространено и на другие массовые мероприятия, как я понимаю. А дальше все будет зависеть от того, каким будет Fan ID", - сказал он, отметив, что РФС будет делать все возможное, чтобы при переходе к этой системе болельщики не испытали неудобств.
Дюков пояснил, что на данный момент Российский футбольный союз находится в ожидании решения Минкомсвязи по предложению возглавляемой им организации.
Триумф Дзюбы, Семака и "Зенита"
На заседании исполкома по итогам сезона традиционно вручаются индивидуальные награды. В этом году персональных призов удостоились Артем Дзюба и Сергей Семак из "Зенита", названные лучшим игроком и лучшим тренером года по версии РФС. 30-летний форвард в завершившемся чемпионате с восемью голами и 10 результативными передачами стал лучшим ассистентом, а 43-летний специалист стал первым в российской истории, кому удалось выиграть чемпионат и в качестве игрока, и в качестве тренера.
Также "Зенит" был отмечен как лучшая команда года по версии РФС. Для сине-бело-голубых это чемпионство стало первым с сезона-2014/15. Питерцы обеспечили себе первое место за три тура до конца чемпионата - новость о том, что они стали недосягаемы для конкурентов, застала команду на высоте 10 км по пути из Грозного в Санкт-Петербург.
Награду за вклад в развитие футбола по итогам сезона-2018/19 получил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Таким образом РФС отметил работу 55-летнего специалиста, под руководством которого национальная команда на домашнем чемпионате мира добилась лучшего результата в новейшей истории - вышла в четвертьфинал, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Лауреатом премии "Надежда", вручаемой лучшему молодому игроку сезона, стал 20-летний вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов. Для воспитанника клубной академии этот сезон был вторым на профессиональном уровне. Голкипер принял участие в 14 играх чемпионата России, восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. В том числе благодаря его действиям команда впервые в своей истории завоевала право выступить в Лиге чемпионов - начиная с третьего квалификационного раунда.
Помимо вручения индивидуальных наград, на исполкоме РФС был утвержден список из 33 лучших игроков сезона, представляющий собой три символических состава из футболистов, распределенных по игровым позициям. В первый из них вошли вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Бранислав Иванович, Георгий Джикия и Юрий Жирков, полузащитники Юрий Газинский, Вандерсон, Гжегож Крыховяк и Виктор Классон, а также нападающие Федор Чалов и Артем Дзюба.
Наибольшее представительство в списке лучших игроков получил "Зенит" - помимо попавших в "стартовый состав" Ивановича, Жиркова и Дзюбы, в перечень были включены вратарь Андрей Лунев, защитник Ярослав Ракицкий, полузащитники Магомед Оздоев и Вильмар Барриос, а также нападающий Сердар Азмун. Ниже в этом рейтинге расположились "Локомотив" и "Краснодар" (по шесть игроков), финишировавшие в чемпионате на втором и третьем местах. ЦСКА в этом списке был представлен четырьмя игроками, "Спартак" и тульский "Арсенал" - тремя, еще по одному футболисту в этот список делегировали "Рубин", "Ахмат" и "Ростов".
Скандал в Грузии и решение проблемы с договорными матчами
После исполкома журналисты обратились к Дюкову с просьбой дать оценку действиям грузинских футболистов, которые вышли на матчи чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами. Такое поведение игроков поддержала Федерация футбола Грузии на заседании исполкома, а ее генеральный секретарь отметил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) никак не отреагировали на случившееся.
"У нас есть все основания считать, что грузинская федерация нарушила принципы политической нейтральности и нормы этического кодекса. Федерация футбола Грузии нарушает устав ФИФА, заявляя, что Россия оккупировала территорию. Мы оцениваем действия грузинских футболистов как провокацию, у всех есть своя позиция по внешнеполитическим вопросам, но так мы превратим футбол в большое политическое ток-шоу. То, что было сделано, на мой взгляд, это бездумно и безответственно", - заявил президент РФС.
Также руководитель российского футбола подтвердил, что расследование по поводу матча первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем" (3:1) продолжают вести как РФС, так и правоохранительные органы. В начале июня по решению контрольно-дисциплинарного комитета организации пять человек были отстранены от футбольной деятельности сроком от одного года до трех лет.
"У нас есть идея создать подразделение в РФС, которое будет заниматься расследованием подобного рода случаев, - сказал Дюков. - У нас будут сотрудники, чьей задачей будет выполнять контроль и проводить расследования. Необходимость в создании данного подразделения есть".