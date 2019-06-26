Принят единогласно. РФС изменил лимит на легионеров в премьер-лиге с сезона-2020/21

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоялось в среду в Доме футбола в Москве. Самой обсуждаемой темой в его преддверии было изменение формата лимита на легионеров начиная с сезона-2020/21. Как и ожидалось, был утвержден формат "8+17", при котором клубы через год смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранцев. При этом ограничение по числу одновременно находящихся на поле зарубежных футболистов будет отсутствовать. Нынешний формат "6+5", при котором в составе одной команды одновременно не могут играть больше шести легионеров, действует с 2015 года, при этом число иностранцев в заявке не ограничено. Лимит на легионеров в высших дивизионах чемпионатов России начал действовать в 2005 году, в его первой версии на поле могли одновременно находиться не более пяти игроков без российского паспорта, но футболисты, которые провели не менее десяти матчей за свои национальные сборные, легионерами не считались. В том сезоне в стартовом составе московского "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России против ФК "Москва" не оказалось ни одного россиянина. 9 декабря того же года исполком РФС под руководством занимавшего на тот момент пост президента организации Виталия Мутко принял решение об изменении формата лимита с сезона-2006. После этого на поле в составе команды одновременно могли находиться не более семи иностранцев без привязки к количеству матчей за сборную.

Через три года лимит ужесточили до одновременного нахождения на поле шести футболистов, не имеющих российского паспорта. С 2012 по 2015 год действовал формат "7+4". Президент РФС Александр Дюков по завершении исполкома назвал новый лимит шагом вперед, но признал, что он вряд ли значительно изменит ситуацию в российском футболе. По его словам, для достижения серьезных изменений, нужно больше времени и финансовых ресурсов тратить на детско-юношеский футбол. Также глава союза выразил надежду на то, что возвращение к формату "6+5" не произойдет никогда. Присутствовавший на заседании министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение, что нововведение упростит работу тренеров и повысит уровень конкуренции среди игроков, а также отметил, что исполком единогласно проголосовал за переход на формат "8+17". Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что является противником искусственных ограничений конкуренции в российском футболе. "Будем считать, что сегодняшнее решение Российского футбольного союза - это шаг к полной отмене лимита", - отметил он. VAR неизбежен, расширение премьер-лиги возможно уже в 2020 году Также Дюков сообщил, что система видеоассистента рефери (VAR) будет введена с первого тура чемпионата России сезона-2019/20. Президент РФС сформулировал задачу четко - "использовать систему уже с первого тура". При этом он допустил, что поначалу технология может использоваться не на всех играх. Вопрос о том, кто будет подрядчиком в реализации этого проекта, остается открытым, несмотря на то что 24 июня ТАСС в пресс-службе ПАО "Ростелеком" сообщили о готовности к внедрению VAR с начала нового сезона, который стартует 12 июля матчем между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо". О подобном сценарии в понедельник рассказывал глава проекта по внедрению технологии в России Леонид Калошин. Он отметил, что в первых турах планируется использовать децентрализованный метод работы VAR, при котором видеоассистенты и все необходимое оборудование будут находиться непосредственно на стадионах, на которых будут проходить матчи. Параллельно будет разрабатываться переход к централизованной модели, при которой центр VAR, скорее всего, будет располагаться в Москве или Московской области. Переход на второй вариант, который использовался во время чемпионата мира 2018 года в России, планируется в течение ближайших четырех месяцев. Вопрос о расширении премьер-лиги с 16 до 18 команд в мае начал обсуждаться по инициативе президента ЦСКА Евгения Гинера. В начале июня общее собрание клубов премьер-лиги абсолютным большинством проголосовало за расширение - против был только московский "Спартак". В среду Дюков отметил, что на отчетном заседании исполкома эта тема затрагивалась лишь косвенно. "Члены исполкома говорили, что клубы РПЛ должны проводить больше матчей с высоким уровнем конкуренции, - пояснил руководитель российского футбола. - Информация, что РФС чуть ли не одобрил формат 18 клубов, не соответствует действительности. Спонтанно такие решения приниматься не будут. Идея 18 клубов принадлежит Гинеру, но когда он об этом говорил, то предполагал участие клубов из других чемпионатов, условных БАТЭ или "Кайрата", это была лишь идея". Также президент РФС высказался по поводу паспорта болельщика (Fan ID), который зарекомендовал себя во время ЧМ-2018. "Есть решение правительства применять Fan ID на некоторых матчах Кубка России и РПЛ. Это решение будет распространено и на другие массовые мероприятия, как я понимаю. А дальше все будет зависеть от того, каким будет Fan ID", - сказал он, отметив, что РФС будет делать все возможное, чтобы при переходе к этой системе болельщики не испытали неудобств. Дюков пояснил, что на данный момент Российский футбольный союз находится в ожидании решения Минкомсвязи по предложению возглавляемой им организации. Триумф Дзюбы, Семака и "Зенита" На заседании исполкома по итогам сезона традиционно вручаются индивидуальные награды. В этом году персональных призов удостоились Артем Дзюба и Сергей Семак из "Зенита", названные лучшим игроком и лучшим тренером года по версии РФС. 30-летний форвард в завершившемся чемпионате с восемью голами и 10 результативными передачами стал лучшим ассистентом, а 43-летний специалист стал первым в российской истории, кому удалось выиграть чемпионат и в качестве игрока, и в качестве тренера.