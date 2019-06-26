ФК "Ростов" обыграл "Спартак" в первом матче предсезонного турнира в Австрии

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 26 июня. /ТАСС/. "Ростов" со счетом 2:0 обыграл столичный "Спартак" в стартовом матче Кубка Париматч Премьер. Турнир проходит в Австрии.

Забитыми мячами отметились Дмитрий Полоз (3-я минута) и Александр Саплинов (32).

В следующем туре "Ростов" сыграет с "Краснодаром", а "Спартак" - с ЦСКА.

В турнире принимают участие четыре команды из Российской премьер-лиги - "Спартак", ЦСКА, и "Ростов". Турнир проходит по круговой системе, в сумме будет проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти - два, за поражение по пенальти - одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, количество замен в перерыве не ограничено.

Турнир завершится 4 июля.