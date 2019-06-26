ФК "Чертаново" проведет домашние игры сезона-2019/20 в "Лужниках"

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московский клуб "Чертаново" будет проводить домашние матчи сезона-2019/20 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Спортивном городке "Лужников". Об этом ТАСС после товарищеского матча против английского "Шеффилда" (7:0) в среду заявил директор клуба Николай Ларин.

В связи с ремонтом "Арены-Чертаново" московский клуб был вынужден провести первую половину прошлого сезона на стадионе "Авангард" вместимостью 5503 человека, после чего последовал переезд на "Сапсан-Арену" (10000) в Черкизове, которая является вторым стадионом "Локомотива". С апреля команда выступает в Спортивном городке в "Лужниках" (1872).

"Следующий сезон мы проведем в "Лужниках". Мы пока не планируем дальнейшей реставрации нашего основного стадиона. Только улучшим свет и поставим дополнительные камеры безопасности", - сказал Ларин.

Сезон-2018/19 московская команда завершила на пятом месте в таблице ФНЛ. "Чертаново" не хватило одного балла до четвертой строчки, которая дает право на участие в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу.

Команда "Чертаново" является структурным подразделением Центра спорта и образования "Чертаново". Особенностью является тот факт, что в команде играют лишь собственные воспитанники, а средний возраст составляет чуть более 20 лет.