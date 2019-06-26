Борец Хизриев посвятил золотую медаль Европейских игр родителям

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев посвятил родителям золотую медаль Европейских игр в Минске. Об этом спортсмен в среду рассказал журналистам после финальной схватки.

В финальном поединке в весовой категории до 125 кг 28-летний спортсмен победил грузина Гиви Мачарашвили (8:2).

"Заключительный бросок стал неожиданностью даже для меня, я не ожидал, что соперник на меня напрыгнет. Думал, что он попытается пройти в ноги, пытался ему помешать. Но он на меня напрыгнул, весь вес его тела был на мне, а я просто привстал и завалился назад, вот и получился бросок", - рассказал Хизриев.

"Поздравлений от близких пока не получал, здесь поздравили знакомые тренеры. Родственники переживали и болели дома, с ними еще не связывался, вернусь в гостиницу и пообщаюсь, - добавил спортсмен. - Эту медаль посвящаю своим родителям, ведь они - это базовая поддержка с самого начала. Надеюсь, завоюю еще медали в будущем - и в честь тренеров, и в честь родственников".

Хизриев является бронзовым призером чемпионата Европы. Также в его активе серебро Кубка мира.