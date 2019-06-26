Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Луонго объявил о завершении карьеры

ТАСС, 26 июня. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" канадец Роберто Луонго объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Это одно из самых трудных решений, с которым я столкнулся в своей жизни, и мне потребовалось много времени, чтобы принять его. Прислушавшись к своему телу, я сделал это, мне кажется, что сейчас самое лучшее время покинуть игру", - приводит пресс-служба НХЛ текст открытого письма 40-летнего голкипера.

Луонго был выбран на драфте 1997 года под четвертым номером командой "Нью-Йорк Айлендерс". В 2000 году он стал игроком "Флориды", за которую выступал до 2006 года, после чего перешел в "Ванкувер". В 2014 году Луонго вернулся во "Флориду". Как ранее сообщал журналист Крис Джонстон, российский голкипер Сергей Бобровский провел переговоры с "Флоридой" и, вероятнее всего, подпишет контракт с командой 1 июля.

Луонго в составе канадской сборной дважды становился победителем Олимпийских игр (2010, 2014), также на его счету две золотых (2003, 2004) и одна серебряная медаль (2005) чемпионатов мира. Луонго четыре раза становился участником Матча всех звезд НХЛ (2004, 2007, 2008, 2009), в 2007 году он стал обладателем награды имени Марка Мессье, которая вручается за лидерские качества, а в 2011 получил "Уильям М. Дженнингс Трофи" - приз, вручаемый голкиперу (голкиперам), сыгравшему в регулярном чемпионате НХЛ не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб.

Луонго за карьеру провел 1044 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых одержал 489 побед (третий результат в истории лиги) и 77 раз смог не пропустить ни одной шайбы, отражая в среднем 91,9% бросков. В плей-офф на его счету 70 игр, 34 победы и 5 матчей "на ноль".