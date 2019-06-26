ФК "Оренбург" будет играть в новом сезоне на своем стадионе

ТАСС, 26 июня. Футбольный клуб "Оренбург" в сезоне-2019/20 будет проводить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России на домашнем стадионе "Газовик". Об этом в среду в Instagram сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

Ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что из-за несоответствия регламенту лиги по вместимости стадиона "Оренбургу" придется проводить домашние матчи предстоящего сезона на стадионе "Самара-Арена". 17 июня руководство оренбургского клуба выступило против переезда. Стадион "Газовик" рассчитан на 7520 зрителей.

"Сегодня встречался с президентом РФС Александром Дюковым. Принято принципиальное решение, что матчи нового сезона ФК "Оренбург" будут проходить дома, на родном стадионе в Ростошах. Дальше будем решать более масштабные задачи по укреплению спортивной базы", - написал Паслер.

В первом туре "Оренбург" встретится 14 июля в гостях с "Ростовом". Первая домашняя игра команды состоится 28 июля, соперником будет петербургский "Зенит".