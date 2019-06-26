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Европейские игры-2019

Россияне завоевали десять медалей в пятый день Европейских игр

Всего на счету российской команды 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград
Даурен Куруглиев Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Даурен Куруглиев
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены приблизились к досрочной победе в общекомандном зачете Европейских игр после пятого соревновательного дня. В среду сборная России завоевала десять наград.

Всего было разыграно 16 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды.

Золото завоевали Сергей Каменский в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений и российские борцы-вольники Заурбек Сидаков (весовая категория до 74 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг).

Серебряные медали в активе Натальи Авдеевой в стрельбе из блочного лука и Кирилла Шамшурина в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м. Бронзовыми призерами стали Кира Степанова и Анастасия Панченко в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 метров, Кирилл Шамшурин и Илья Первухин в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров, Роман Аношкин и Владислав Литовка в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 метров и борец-вольник Заур Угуев (до 57 кг).

Также в среду мужская сборная России по пляжному футболу уступила итальянцам (4:5) во втором матче групповой стадии и лишилась шансов на медали соревнований, а сборная России по легкой атлетике не смогла квалифицироваться в финальный матч Игр в Минске.

Всего на счету сборной России 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии (15-11-19). На третьей строчке идет команда Грузии (6-6-10). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия28152063
2Белоруссия15111945
3Грузия661022
4Италия65314
5Украина510722
6Франция51915
7Германия41510
8Израиль3306
9Бельгия3115
10Словения3014
11Португалия25411
12Румыния2248
13Швейцария2204
14Польша2002
15Нидерланды16310
16Болгария15511
17Азербайджан14914
18Чехия1247
19Великобритания1236
19Греция1236
21Сербия1225
22Испания1146
23Турция1135
23Венгрия1135
25Армения1113
25Косово1113
27Хорватия1023
28Швеция1012
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Дания0112
34Босния и Герцеговина0101
34Словакия0101
36Люксембург0011
36Сан-Марино0011
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