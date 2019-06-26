Россияне завоевали десять медалей в пятый день Европейских игр

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены приблизились к досрочной победе в общекомандном зачете Европейских игр после пятого соревновательного дня. В среду сборная России завоевала десять наград.

Всего было разыграно 16 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды.

Золото завоевали Сергей Каменский в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений и российские борцы-вольники Заурбек Сидаков (весовая категория до 74 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг).

Серебряные медали в активе Натальи Авдеевой в стрельбе из блочного лука и Кирилла Шамшурина в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м. Бронзовыми призерами стали Кира Степанова и Анастасия Панченко в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 метров, Кирилл Шамшурин и Илья Первухин в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров, Роман Аношкин и Владислав Литовка в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 метров и борец-вольник Заур Угуев (до 57 кг).

Также в среду мужская сборная России по пляжному футболу уступила итальянцам (4:5) во втором матче групповой стадии и лишилась шансов на медали соревнований, а сборная России по легкой атлетике не смогла квалифицироваться в финальный матч Игр в Минске.

Всего на счету сборной России 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии (15-11-19). На третьей строчке идет команда Грузии (6-6-10). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.