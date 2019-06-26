МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко может продолжить карьеру в организации кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Об этом ТАСС сообщил менеджер Артем Харланов.

"Я от имени Bare Knuckle FC сделал Александру предложение. Сейчас идут переговоры. Если препятствий не будет, он будет выступать в этой организации", - сказал Харланов.

Поединки в Bare Knuckle FC проходят без перчаток, бойцы лишь обматывают руки специальными бинтами. В промоушене уже выступает другой российский боец - Артем Лобов.

Александр Емельяненко ранее должен был провести поединок в организации GFC.

Всего на счету спортсмена 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.