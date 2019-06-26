Борзаковский не имеет претензий к легкоатлетам, оставшимся вне финала Европейских игр

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, не сумевшие пробиться в финал Европейских игр, отдали для достижения результата все силы. Как сказал журналистам главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский, он считает всех своих спортсменов настоящими бойцами.

В полуфинальном матче сборная России соревновалась с командами Белоруссии, Венгрии, Испании, Италии и Чехии. По итогам девяти дисциплин российские легкоатлеты набрали 48 очков и заняли шестое место. Первое место заняла сборная Белоруссии, набравшая 73 очка, второй стала команда Италии, в активе которой 57 очков, чешские спортсмены с 56 очками расположились на третьей строчке.

"Все наши ребята, выступавшие сегодня, большие молодцы, - считает Борзаковский. - Они отдали в борьбе за путевку в финал все силы. Но это спорт, нам не удалось пробиться дальше. Мы получили большой опыт, который поможет получше подготовиться к главному старту сезона - чемпионату мира".

"Особо я хотел бы выделить Марию Павлову, которая сегодня была вынуждена закрывать три вида. Я очень благодарен ей за это. И Артем Макаренко, сумевший установить в такую погоду личный рекорд, также достоин очень большого уважения", - добавил главный тренер.

Сборная России, не имевшая возможности задействовать на Европейских играх всех своих ведущих спортсменов, выступала в полуфинале в еще более ослабленном составе. По состоянию здоровья вынуждены были досрочно завершить свои выступления в Минске победитель Европейских игр в прыжках в длину Елена Соколова и серебряный призер в метании копья Екатерина Старыгина, успешно выступавшие в квалификационном раунде. Легкоатлетический финал Европейских игр пройдет 28 июня.