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Футбол в России

Черчесов: новый лимит на легионеров повысит конкуренцию в командах Российской премьер-лиги

По словам главного тренера сборной России, он всегда высказывался именно за ограничение в заявке
Станислав Черчесов Станислав Красильников/ТАСС
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Станислав Черчесов
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 26 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) предполагает рост конкуренции в составах команд. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

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В среду исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил лимит в формате "8+17" с сезона-2020/21 - клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на поле, не будет. С лета 2015 года в премьер-лиге действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

"Могу подчеркнуть, что я всегда высказывался именно за ограничение в заявке. Это в большей степени соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам работать более вариативно, не считать игроков на поле во время матча, - сказал Черчесов. - У руководителей клубов есть год, чтобы подготовиться к новому формату, определиться с точечными кандидатурами зарубежных футболистов. Такая формула лимита предполагает серьезную конкуренцию в составе и, соответственно, прогресс в конкурентной среде".

"Будем внимательно анализировать ситуацию уже по ходу сезона-2020/21", - добавил он.

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Российский футболРоссияЧерчесов, Станислав Саламович
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