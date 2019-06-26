Черчесов: новый лимит на легионеров повысит конкуренцию в командах Российской премьер-лиги

В среду исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил лимит в формате "8+17" с сезона-2020/21 - клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на поле, не будет. С лета 2015 года в премьер-лиге действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

"Могу подчеркнуть, что я всегда высказывался именно за ограничение в заявке. Это в большей степени соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам работать более вариативно, не считать игроков на поле во время матча, - сказал Черчесов. - У руководителей клубов есть год, чтобы подготовиться к новому формату, определиться с точечными кандидатурами зарубежных футболистов. Такая формула лимита предполагает серьезную конкуренцию в составе и, соответственно, прогресс в конкурентной среде".

"Будем внимательно анализировать ситуацию уже по ходу сезона-2020/21", - добавил он.