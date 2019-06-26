Иванюк рисковал и прыгал в ливень, чтобы принести очки сборной России в полуфинале Евроигр

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк рисковал получить травму, выходя соревноваться в сильнейший дождь, однако делал это для того, чтобы принести очки своей команде в полуфинале Европейских игр. Об этом Иванюк сообщил журналистам.

Во время второго полуфинала над минским стадионом "Динамо" шел сильный ливень, который залил водой как беговые дорожки, так и сектор для прыжков.

"Мне никогда не приходилось выступать при таком сильном дожде, шиповки промокли моментально, потому что воды в секторе было чуть ли не по щиколотку, - сказал Иванюк. - Если бы такой ливень был во время чемпионата мира, то соревнования были бы, конечно, прерваны. Но тут из-за особенностей формата, это сделать было очень проблематично".

"Если честно, готов был вообще сняться с соревнований, чтоб не получить травму. Но я понимал, что команде были очень нужны очки, поэтому выходил и боролся с планкой. Рад, что сумел заработать в итоге семь очков", - добавил спортсмен, в воскресенье выигравший серебряную медаль Европейских игр в личном турнире прыгунов в высоту.

Сборная России по легкой атлетике в среду не смогла квалифицироваться в финал Европейских игр. В полуфинальном матче россияне соревновались с командами Белоруссии, Венгрии, Испании, Италии и Чехии. По итогам девяти дисциплин российские легкоатлеты набрали 48 очков и заняли шестое место. Первое место заняла сборная Белоруссии, набравшая 73 очка, второй стала команда Италии, в активе которой 57 очков, чешские спортсмены с 56 очками расположились на третьей строчке.

По десять очков российской команде принесли Дмитрий Лопин (бег на 100 м) и Артем Макаренко (бег с барьерами на 110 м). Семь очков в актив сборной России принес прыгун в высоту Илья Иванюк, шесть очков для российской команды заработала Дженнифер Акиниймика (бег на 100 м), четыре очка - российские легкоатлеты в смешанной эстафете 4х400. Мария Павлова (бег с барьерами на 100 м) заняла шестое место и принесла российской команде два очка. В финальной смешанной комбинированной эстафете преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м российские атлеты заняли шестое место.