СМИ: Фернандо Алонсо может вернуться в "Формулу-1" в составе "Феррари" или "Мерседеса"

ТАСС, 26 июня. Испанский гонщик Фернандо Алонсо может вернуться в автогонки в классе машин "Формула-1" и подписать контракт с "Феррари" или "Мерседесом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянскую газету Corriere dello Sport.

Сообщается, что Алонсо может вернуться в гонки в составе "Мерседеса" или "Феррари", однако отмечается, что сам 37-летний испанец заинтересован в контракте с "Мерседесом" и готов подписать контракт с командой на бонусной основе. Такой тип контракта подразумевает, что зарплата гонщика зависит исключительно от показанных им результатов.

Испанский пилот дебютировал в "Формуле-1" в составе итальянской команды "Минарди" в 2001 году. В 2003 году Алонсо подписал контракт с французской командой "Рено", находясь в которой дважды выигрывал чемпионат "Формулы-1" (2005, 2006). После этого испанец провел сезон в британском "Макларене", вернулся на два года в "Рено" и в 2010 году перешел в итальянскую "Феррари". Проведя пять сезонов за итальянскую команду, Алонсо вернулся в "Макларен" в 2015 году, где и завершил выступления в гоночной серии в 2018-м.

За свою карьеру в "Формуле-1" Алонсо провел 315 этапов Гран-при (из них стартовал в 312 гонках), в которых одержал 32 победы. Он завоевывал поул-позиции 22 раза в квалификациях к Гран-при.