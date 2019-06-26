Парфенов: клубы РПЛ при новом лимите на легионеров будут брать качественных иностранцев

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 26 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские футбольные клубы будут стараться брать более качественных иностранных игроков при новом формате лимита на легионеров. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов.
Исполком Российского футбольного союза (РФС) в среду утвердил лимит в формате "8+17" с сезона-2020/21 - клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на поле, не будет. С лета 2015 года в премьер-лиге действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.
"Команды будут думать, когда станут брать эти восемь человек. Они будут стараться брать качественных игроков стартового состава на весь чемпионат", - сказал Парфенов.
Специалист согласился с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным, который отметил, что единственной положительной особенностью нового лимита можно считать тот факт, что тренер не будет думать о том, чтобы не выпустить на поле лишнего легионера. "Раньше было проблемой, когда надо было выпустить на поле пять русских игроков, а при этом в составе может не быть опытных иностранцев", - подчеркнул он.
"Урал" проводит сбор в Австрии перед чемпионатом России, и Парфенов приехал на матч Кубка Париматч Премьер между "Спартаком" и "Ростовом", в котором победу одержали ростовчане со счетом 2:0. "Появилось время съездить после того, как мы сегодня сыграли свой матч. Кто-то из ребят поехал в Вену, а я поехал сюда. Здесь хорошая атмосфера, есть мотивация, если была бы возможность, мы бы с удовольствием приняли участие в этом турнире", - отметил Парфенов.