Парфенов: клубы РПЛ при новом лимите на легионеров будут брать качественных иностранцев

Исполком Российского футбольного союза (РФС) в среду утвердил лимит в формате "8+17" с сезона-2020/21 - клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на поле, не будет. С лета 2015 года в премьер-лиге действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

"Команды будут думать, когда станут брать эти восемь человек. Они будут стараться брать качественных игроков стартового состава на весь чемпионат", - сказал Парфенов.

Специалист согласился с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным, который отметил, что единственной положительной особенностью нового лимита можно считать тот факт, что тренер не будет думать о том, чтобы не выпустить на поле лишнего легионера. "Раньше было проблемой, когда надо было выпустить на поле пять русских игроков, а при этом в составе может не быть опытных иностранцев", - подчеркнул он.

"Урал" проводит сбор в Австрии перед чемпионатом России, и Парфенов приехал на матч Кубка Париматч Премьер между "Спартаком" и "Ростовом", в котором победу одержали ростовчане со счетом 2:0. "Появилось время съездить после того, как мы сегодня сыграли свой матч. Кто-то из ребят поехал в Вену, а я поехал сюда. Здесь хорошая атмосфера, есть мотивация, если была бы возможность, мы бы с удовольствием приняли участие в этом турнире", - отметил Парфенов.