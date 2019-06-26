Женская сборная России начинает выступление на чемпионате Европы по баскетболу

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 27 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин с участием сборной России стартует в четверг. Турнир пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля.

Российская команда, которая долгие годы доминировала на континенте, теперь к фаворитам не относится. Однако, по мнению президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, ситуация скоро вернется в прежнее русло, нынешний коллектив способен удивить.

На чемпионате Европы выступят 16 сборных, разделенные на предварительном этапе на четыре группы. Российская команда в квартете D, матчи которого пройдут в городе Зренянин (Сербия), встретится с соперницами из Белоруссии, Бельгии и Сербии. Сборные, занявшие по итогам группового этапа первые места, напрямую выходят в четвертьфинал. Команды же, завершившие предварительный раунд на вторых и третьих строчках, проведут дополнительные встречи за право выйти в данную стадию.

Матчи группы А между сборными Испании, Великобритании, Латвии и Украины, а также игры квартета В, где встретятся команды Швеции, Франции, Чехии и Черногории, пройдут в Риге. Город Ниш (Сербия) примет коллективы группы С из Венгрии, Турции, Италии и Словении. С четвертьфинальной стадии матчи будут проходить в Белграде.

В XX веке на европейской арене в женском баскетболе доминировала сборная СССР. Советская команда в период с 1950 по 1991 год не смогла выиграть чемпионский титул лишь однажды - в 1958 году золото досталось болгарским баскетболисткам. Сборная России побеждала на чемпионатах Европы три раза (2003, 2007 и 2011). Остальные команды за всю историю турнира выигрывали не более трех титулов.

С 2001 по 2011 год российские баскетболистки неизменно завоевывали медали на европейских чемпионатах, однако три предыдущих первенства оказались неудачными. В 2013 году команда под руководством литовского специалиста Альфредаса Вайнаускаса заняла последнее место на первом групповом этапе, а через два года в Венгрии подопечные Анатолия Мышкина проиграли в четвертьфинале француженкам. В 2017 году сборной руководил Александр Васин, его команда также уступила четвертьфинальной встрече, но на этот раз греческим баскетболисткам.

Попытка Олафа Ланге

Нынешний главный тренер немец Олаф Ланге осторожен в прогнозах. "Мы провели очень хорошую подготовку к чемпионату Европу, я доволен тем, как идут дела сейчас. В этом плане есть определенный оптимизм, но надо понимать, что подготовка и товарищеские игры отличаются от самого турнира. Это можно сравнить с плей-офф НБА, нашей команде надо быть готовой ко всему", - сказал Ланге ТАСС.

"Я согласен с теми, кто говорит, что у этой российской сборной очень хороший потенциал. Команда может удивлять", - добавил главный тренер.

Состав сборной России был объявлен в понедельник. В него вошли защитники Елена Беглова, Евгения Белякова (обе - УГМК), Ксения Левченко ("Енисей"), Анна Лешковцева (МБА) и Екатерина Федоренкова ("Надежда"), форварды Юлия Гладкова ("Бембибре", Испания), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК) и Анастасия Шилова ("Надежда"), а также центровые Мария Вадеева, Наталья Виеру (обе - УГМК) и Жосселина Майга ("Надежда").

По мнению генерального менеджера национальной команды Светланы Абросимовой, болельщики заждались успехов на европейской арене. "С каждым годом вероятность нашей победы увеличивается. Конкуренты в нас не верят, но это даже хорошо", - сказала Абросимова ТАСС.

Кириленко признался, что спады в игре сборной России возможны, однако у команды есть огромный потенциал. "Это очень молодой и перспективный коллектив. У девушек есть огромный потенциал, но команду будет лихорадить, к этому надо быть готовым. Мне хочется, чтобы на чемпионате Европы сборная показала стабильную игру, которую она демонстрировала по ходу подготовки к турниру, ведь по потенциалу эта команда в ближайшие 10 лет будет доминировать в Европе", - отметил Кириленко в беседе с корреспондентом ТАСС.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд - один из старейших турниров континента, который впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Лучшие шесть команд предстоящего турнира получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде в Токио.