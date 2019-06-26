Великолепная десятка. Сборная России завоевала 10 наград в пятый день Европейских игр

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала десять наград в пятый медальный день Европейских игр и продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачете. Соревнования проходят в Минске. Всего в пятый день разыгрывалось 16 комплектов наград, россияне завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. В общекомандном зачете сборная России лидирует с 63 медалями в активе (28-15-20). Второе место продолжают занимать хозяева турнира белорусы (15-11-19), на третьей строчке сборная Грузии (6-6-10).

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Первыми в среду принесли сборной России медали каноисты - Кирилл Шамшурин завоевал серебро в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м, преодолев дистанцию за 3 минуты 58,028 секунды. Россиянин, являющийся чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы, совсем немного уступил поляку Томашу Качору (3.57,953), бронзовая награда на счету немца Себастьяна Бренделя. На этом Шамшурин не остановился, вместе с Ильей Первухиным завоевав бронзу в соревновании каноэ-двоек на 1000 м. Россияне уступили румынским спортсменам Кэтэлин Кирилэ и Виктору Михалаки, серебро у представителей Украины Юрия Вандюка и Андрея Рыбачка. Продолжили успех каноистов байдарочники, которые завоевали бронзу в соревнованиях байдарок-двоек на 1000 м. Роман Аношкин и Владислав Литовка проиграли только украинскому и немецкому коллективам. "Гонкой мы удовлетворены, выложились на сто процентов, но есть над чем еще поработать, есть куда стремиться, ведь в августе нас ждет чемпионат мира", - сказал журналистам после соревнований Литовка. В дистанции 500 м в аналогичной дисциплине удача сопутствовала россиянкам Кире Степановой и Анастасии Панченко, которые стали бронзовыми призерами. Золотую медаль завоевали белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук, серебро - венгерки Анна Караш и Данута Козак. "Эмоции переполняют, находимся в приятном шоке, пока не понимаем, что происходит, - поделилась впечатлениями Степанова. - Очень довольны третьим местом, здесь сильнейшие пары на данный момент, на чемпионате мира будем разыгрывать лицензии на Олимпийские игры". Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова посетовала лишь на отсутствие золота. "Роман Аношкин одиночку еще ходил, но сейчас он решил пойти в двойке, первый раз взяли бронзу, мы довольны экипажем, - сказала Исхакова. - Девочками мы тоже довольны, мы ожидали от них такого результата, они готовятся, впереди у нас чемпионат мира, где нужно набрать лицензии. Кирилл Шамшурин вчера немного переживал, что не сразу пробился в финал, но в итоге оказался на очень комфортной воде, в принципе, он мог и выиграть в одиночке, а в двойке его, наверное, трясло после такого заезда, они могли бы выступить и лучше, если бы Кирилл был свежим, совмещение далось очень тяжело". Очередные медали Каменского и Авдеевой Золото сборной России принес серебряный призер Олимпиады-2016 Сергей Каменский, ставший лучшим в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений. Серебро у белоруса Юрия Щербацевича, бронза - у венгра Иштвана Пени. 31-летний Каменский ранее выиграл золото Игр, выступая в миксте с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, а также завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

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"Есть у меня пока тяжело решаемая проблема, это последний выстрел, - сообщил Каменский журналистам. - Смотрел за выступлением белорусского стрелка, он очень хорошо стрелял с колена и из положения лежа, стоя он тоже неплохо стрелял, но чуть-чуть ему не хватило. Европейские игры по рангу выше, чем чемпионат Европы, очень рад, что сумел завоевать тут два золота. Прошлые Игры для меня не очень задались, я стал четвертым в стрельбе из трех положений, но к этим Европейским играм подходил в хорошей форме, целенаправленно готовился к этому старту с начала года". Еще двум российским стрелкам в среду совсем чуть-чуть не хватило для пьедестала: Виталина Бацарашкина стала четвертой в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м, у мужчин в аналогичной дисциплине четвертым стал Александр Алифиренко. В стрельбе из блочного лука Наталия Авдеева завоевала очередную медаль, на этот раз серебряную: в финальном матче в перестрелке она уступила представительнице Словении Тойе Эллисон. Ранее действующая чемпионка мира в паре с Антоном Булаевым занесла в актив сборной золото в миксте. В стрельбе из классического лука в матче за третье место Анна Балсукова уступила представительнице Нидерландов Габриэле Байардо. "Я принимала участие в очень крутых соревнованиях, мне безумно нравится атмосфера, которая здесь царит, - призналась Авдеева. - Этот турнир по своим эмоциям и накалу чуть-чуть уступает чемпионату мира, который я недавно выиграла. Не могу пожаловаться на недостаток настроя на эти Игры, я приехала в Минск готовой бороться за награды и изо всех сил старалась стать здесь первой, но немного не получилось. Я счастлива, что являюсь частью российской команды, что мне удалось принести своей стране награду". Урок для пляжников Сборная России по пляжному футболу, которая является победителем прошлых Европейских игр, уступила во втором матче кряду и потеряла шансы на выход из группы. В первой встрече россияне уступили в дополнительное время испанцам (4:5), а в среду потерпели поражение от команды Италии (2:4). Теперь россияне смогут побороться лишь за 5-8 места турнира. Неудача двукратных чемпионов мира стала сенсационной как для болельщиков, так и для самих игроков и тренеров.

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"Сыграли сегодня ужасно, буквально месяц назад встречались с итальянцами, и все летело, а здесь чего-то не хватает. Мы изначально понимали, против кого будем играть, понимали, что итальянцы - топовый соперник, но с первых минут что-то пошло не так, начали пропускать какие-то контратаки, - сказал журналистам капитан национальной команды Антон Шкарин. - Готовились к плей-офф, но матч на вылет случился уже сегодня - на подобных турнирах не бывает слабых, все команды равны по уровню". Главный тренер сборной Михаил Лихачев посетовал на травму одного из лидеров команды Алексея Макарова. "Травма Макарова, системообразующего игрока, стала для нас катастрофой, ничто не предвещало такого еще за 30 минут до матча, и это стало очень неприятным форс-мажором", - отметил тренер. "К сожалению, мы потеряли шансы на продолжение борьбы за медали. Для нас это очень тяжелый удар, но надо это пережить, жизнь продолжается, впереди много важных турниров. Мы могли выигрывать и вчера, и сегодня, но что-то у нас на этом турнире не заладилось", - добавил специалист. Теперь россиянам предстоит в течение пары недель провести работу над ошибками и выйти на песок в московском спорткомплексе "Лужники" (19-28 июля) в рамках квалификации к чемпионату мира - 2019. "Европейские игры станут уроком и подготовкой к важнейшему событию, которое пройдет в "Лужниках", - заявил ТАСС член исполкома Российского футбольного союза, президент московской Федерации футбола Сергей Анохин.

"К сожалению, наши лидеры на Европейских играх нас подвели: у Макарова оказалась незапланированная травма, Крашенинников, увы, удаляется через матч, поэтому здесь надо разговаривать с нашими лидерами и понимать, готовы ли они отстаивать честь сборной России по пляжному футболу на отборе к чемпионату мира. У нас есть кем заменить, как заменить, молодежь стучится в двери сборной, и поэтому нам предстоит серьезный разговор", - подытожил Анохин. Триумф сборной России в вольной борьбе В среду на Европейских играх разыгрывались медали в вольной борьбе в весовых категориях до 57, 74, 86 и 125 кг. Чемпион мира 2018 года Заур Угуев (до 57 кг) смог завоевать только бронзу, победив в поединке за третье место болгарина Георгия Вангелова. В схватке за золото Махир Амирасланов из Азербайджана оказался сильнее серба Стефана Мичича.

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В остальных весах россияне боролись исключительно за золото. Первую победу в решающей схватке для сборной России принес Заурбек Сидаков (до 74 кг), одолевший на туше бронзового призера Олимпиады, трехкратного чемпиона Европы турка Сонера Демирташа. Бронзовые награды в этом весе достались грузину Автандилу Кенчадзе и азербайджанцу Хаджимураду Гаджиеву. "Во время удержания думал, что зубами буду держать, но не отпущу, судьи очень долго давали туше, я злился, поэтому и взгляд был злым. Соревновательный день сложился тяжело, а финальная схватка есть финальная схватка, ни один атлет не хочет быть вторым, все рассчитывают на золото", - рассказал журналистам после победы Сидаков, также являющийся чемпионом мира 2018 года. Второе золото в копилку российских борцов-вольников принес Даурен Куруглиев (до 86 кг). В своей финальной схватке спортсмен оказался сильнее четырехкратного призера чемпионатов мира Али Шабанова из Белоруссии. Сам Куруглиев является чемпионом Европы 2017 года. Бронзовые медали достались Ахмеду Дударову из Германии, ранее выступавшему за Россию, и Назему Амину Майлзу из Сан-Марино. Ударную точку в выступлении борцов в среду поставил Анзор Хизриев, который эффектно завоевал золотую медаль в весовой категории до 125 кг. Ему в финале противостоял грузин Гиви Мачарашвили, бронза на счету азербайджанца Джамаладдина Магомедова и украинца Александра Хоцяновского. "Я не ожидал, что соперник на меня напрыгнет, думал, что он попытается пройти в ноги, но он на меня напрыгнул, а я просто привстал и завалился назад, вот и получился бросок", - рассказал россиянин.

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