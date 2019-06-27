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Футбол во Франции

СМИ: ПСЖ отказал "Барселоне" в трансфере футболиста Неймара

Контракт бразильского нападающего с французским клубом действует до лета 2022 года
Неймар EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Описание
Неймар
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 27 июня. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" отклонил предложение испанской "Барселоны" о переходе бразильца Неймара. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание Le Parisien.

По информации источника, ПСЖ отказался вести переговоры с каталонской командой. Однако сам 27-летний футболист намерен заявить о своем желании покинуть клуб 7 июля.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, отыграл 186 встреч, забив в них 105 мячей и сделав 76 голевых передач.

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