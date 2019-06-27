"Атлетико" предложил "Бенфике" €126 млн за футболиста Фелиша

ТАСС, 27 июня. Испанский футбольный клуб "Атлетико" намерен приобрести у португальской "Бенфики" нападающего Жоау Фелиша и сделал предложение в размере €126 млн. Об этом сообщает пресс-служба португальской команды.

Отмечается, что "Бенфика" получила предложение от мадридского клуба в среду. "Атлетико" готов заплатить сумму отступных, которые прописаны в контракте 19-летнего форварда. После вычета налогов португальская команда получит €120 млн.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", а также испанский "Реал". Предложение "Атлетико" находится сейчас на стадии рассмотрения.

Фелиш провел 43 матча за "Бенфику". Он забил 20 мячей и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Португалии нападающий стал победителем первого розыгрыша Лиги наций. Фелиш в рамках турнира провел на поле 70 минут в полуфинальной встрече против команды Швейцарии (3:1).