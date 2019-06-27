Гол Руни с центра поля помог "Ди Си Юнайтед" обыграть "Орландо" в матче MLS

Руни, который является капитаном команды, воспользовался ошибкой голкипера и отметился голом уже на 10-й минуте матча. На 73-й минуте встречи нападающий Улисес Сегура забил второй мяч "Ди Си Юнайтед". Однако судья после просмотра видеоповтора взятие ворот отменил из-за офсайда.

"Ди Си Юнайтед" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 30 очков в 18 матчах. Руни является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне, забив девять мячей. Форвард играет за американскую команду с 2018 года, в его активе 36 матчей и 20 голов.

Руни известен по выступлению за "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. В составе "Эвертона" он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся обратно в ливерпульскую команду. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз - трофей клубного чемпионата мира.

В активе форварда 119 матчей за сборную Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе национальной команды Руни выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года и добирался до аналогичной стадии на двух чемпионатах Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил карьеру в сборной.