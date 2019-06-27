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Евро-2020

Сорокин: основная часть билетов на ЧЕ-2020 по футболу будет продана на первом этапе

Старт продаж билетов на чемпионат Европы по футболу начался 12 июня
Генеральный директор оргкомитета российской части ЧЕ-2020 Алексей Сорокин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета российской части ЧЕ-2020 Алексей Сорокин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Болельщикам, желающим посетить матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, стоит подать заявки на приобретение билетов до завершения первого этапа продаж, который проходит с 12 июня по 12 июля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

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Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 12 городах Европы, четыре игры пройдут в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе (три встречи группового турнира, а также один из четвертьфиналов). На первом этапе продаж среди нейтральных болельщиков распределят 1,5 млн билетов. Результаты жеребьевки станут известны в июле-августе.

"Билетная программа необычная, потому что будут электронные билеты. Поэтому есть определенные технические нюансы, - сказал Сорокин. - Мы будем немного перенастраивать систему контроля и управления доступом и билетно-пропускную систему под новые реалии. Всем болельщикам надо уже сейчас беспокоиться по поводу билетов, потому что основная их часть для широкой публики продается сейчас, в первую волну".

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"Сколько билетов продано сейчас, сказать не могу, но всем надо успеть сейчас, - сказал гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020. - Потом будет гораздо меньше возможностей - они будут распространяться среди участвующих федераций. Основная доля продается сейчас, в течение месяца - с 12 июня по 12 июля".

"Поскольку спрос превышает предложение, совершенно точно будет лотерея - она пройдет по окончании сбора заявок, потом будет лотерея, а в сентябре станут известны счастливчики. Сейчас есть 1,5 млн билетов - это основная доля, потому что есть еще и билеты, которые распространяются в "футбольной семье" и пакеты гостеприимства - они идут по отдельным каналам продаж. Если мы говорим о широкой публике, надо поторопиться", - резюмировал он.

Следующий этап продажи билетов на Евро-2020 запланирован на декабрь 2019 года, во время него заявки смогут подать болельщики из стран, сборные которых к тому моменту обеспечат себе участие в турнире. В апреле 2020 года стартует прием заявок от любителей футбола, чьи команды завоевали путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи.

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