Победитель Европейских игр байдарочник Сергеев сравнил турнир в Минске с Олимпиадой

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Европейские игры в Минске по уровню организации похожи на Олимпиаду. Таким мнением с журналистами в четверг поделился российский байдарочник Александр Сергеев.

В четверг Сергеев вместе Артемом Кузахметовым, Олегом Гусевым и Виталием Ершовым одержал победу в байдарках-четверках на дистанции 500 м на Европейских играх. Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 32,376 секунды. Серебро завоевали немцы (1.32,541). Бронзовая медаль в активе словацких спортсменов (1.33,721).

"Тренировались, нарабатывали, мы много раз делали это на тренировке, поэтому сегодня сделали так, как должны, и все получилось", - сказал Ершов.

"В нашем виде спорта лидируют европейские страны, за исключением, может быть, Австралии, соответственно, здесь самые сильные соперники. У нас еще пока не было золотых медалей, поэтому это первая серьезная награда для нас", - отметил Сергеев.

"По уровню организации наши партнеры, которые были на Олимпиадах, сравнивают эти Игры именно с Олимпиадой. Все очень похоже на Олимпийские игры. Очень нравится, как болеют, много людей подходит и поздравляет с победой, это дает заряд энергии, конечно", - добавил он.

Европейские игры завершатся 30 июня.