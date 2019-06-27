Контракт футболиста Панюкова с "Уралом" рассчитан на четыре года

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контракт нападающего Андрея Панюкова с футбольным клубом "Урал" рассчитан на четыре года. Об этом ТАСС сообщил в четверг президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

В четверг "Урал" объявил о подписании контракта с 24-летним форвардом, права на которого принадлежали "Зениту". В сезоне-2018/19 Панюков выступал за уральцев на правах аренды - в 26 матчах во всех турнирах на его счету семь мячей и две голевые передачи. В чемпионате страны он с шестью голами поделил первое место в списке лучших бомбардиров команды с румынским полузащитником Эриком Бикфалви.

"Контракт с Панюковым рассчитан на четыре года", - сказал Иванов, отметив, что речь идет о едином сроке, а не о соглашении на несколько лет с возможностью продления.

"Переговоры шли нормально, у нас с "Зенитом" хорошие отношения. Большим проблем не было", - добавил президент "Урала".

По словам Иванова, задача для команды на сезон-2019/20 еще не сформирована. "Задачу будем ставить перед началом сезона. Когда команда вернется со сборов, тогда и будем ее определять", - отметил он.

"Урал" в прошлом сезоне занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Также команда из Екатеринбурга дошла до финала Олимп - Кубка России, где со счетом 0:1 проиграла московскому "Локомотиву". В первом туре нового сезона чемпионата России "Урал" на своем поле встретится с "Уфой" 13 июля, начало встречи - 16:30 мск.