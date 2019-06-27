Зыкова стала первой в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Зыкова завоевала золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Она показала результат 459,6 балла. Серебряную медаль завоевала чешская спортсменка Никола Мазурова (453,9), бронзовую - россиянка Полина Хорошева (444,0).

Ранее Хорошева в паре с Кириллом Григорьяном завоевала бронзовую медаль на Европейских играх в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м. Она также является бронзовым медалистом чемпионата мира по стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 м в командном турнире (2018).

В данном виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Российские стрелки завоевали олимпийскую лицензию в этом виде программы на шестом этапе Кубка мира 2019 года, который проходил в Мюнхене.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых медали. Второе место занимает команда Белоруссии (16-13-19), третье - сборная Грузии (6-6-10). Европейские игры завершатся 30 июня.