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Европейские игры-2019

Зыкова стала первой в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений на Европейских играх

Серебро завоевала чешка Никола Мазурова, бронзу - россиянка Полина Хорошева

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Зыкова завоевала золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Она показала результат 459,6 балла. Серебряную медаль завоевала чешская спортсменка Никола Мазурова (453,9), бронзовую - россиянка Полина Хорошева (444,0).

Ранее Хорошева в паре с Кириллом Григорьяном завоевала бронзовую медаль на Европейских играх в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м. Она также является бронзовым медалистом чемпионата мира по стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 м в командном турнире (2018).

В данном виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Российские стрелки завоевали олимпийскую лицензию в этом виде программы на шестом этапе Кубка мира 2019 года, который проходил в Мюнхене.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых медали. Второе место занимает команда Белоруссии (16-13-19), третье - сборная Грузии (6-6-10). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия30152267
2Белоруссия16131948
3Грузия661022
4Италия65314
5Украина510722
6Франция51915
7Германия42511
8Израиль3306
9Венгрия3238
10Бельгия3115
11Словения3014
12Португалия25411
13Румыния2248
14Швейцария2204
15Польша2013
16Нидерланды16310
17Болгария15511
18Азербайджан14914
19Чехия1348
20Великобритания1236
20Греция1236
22Сербия1225
23Испания1146
24Турция1135
25Армения1113
25Косово1113
27Хорватия1023
28Швеция1012
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
32Дания0123
34Словакия0112
35Босния и Герцеговина0101
36Люксембург0011
36Сан-Марино0011
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