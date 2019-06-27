Датчанка Йоргенсен победила на Европейских играх в гребле на байдарках на 200 м

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Датская спортсменка Эмма Йоргенсен завоевала золотую медаль в соревнованиях по гребле на байдарках на дистанции 200 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

23-летняя спортсменка финишировала с результатом 41,625 секунды. Серебряным призером стала пятикратная олимпийская чемпионка венгерка Данута Козак (42,160), бронза досталась Марте Вальчикевич из Польши (42,408). Россиянка Наталья Подольская заняла последнее, девятое место (44,163).

Йоргенсен является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года. Также в ее активе золотая, две серебряные и бронзовая награды мирового первенства.

Йоргенсен принесла сборной Дании первую золотую медаль на Европейских играх, также в активе датской команды одна серебряная и две бронзовые награды. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (16-13-19), третье - Грузии (6-6-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.