Кубок Федерации по теннису с 2020 года будет проводиться в новом формате

ТАСС, 27 июня. Матчи Мировой группы теннисного Кубка Федерации с 2020 года будут проходить в новом формате. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса.

С 2020 по 2022 год матчи финального раунда турнира пройдут в Будапеште на грунтовых кортах. Первый финальный турнир в новом формате пройдет с 14 по 19 апреля 2020 года.

Согласно новому регламенту, возрастет количество участников турнира - в борьбу за титул вступят 20 команд. В предстоящем сезоне 16 сборных сыграют в квалификационном турнире, матчи пройдут 7-8 февраля 2020 года. К восьми победителям присоединятся финалисты нынешнего розыгрыша турнира - команды Австралии и Франции, а также сборная Венгрии как страна-организатор. Еще одна команда получит wild card от организаторов, она определится позднее.

Финальная часть соревнований пройдет по круговому формату. 12 команд будут поделены на четыре группы по три в каждой. Лучшие четыре команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в финальном раунде следующего розыгрыша турнира. Финальный раунд будет длиться в течение одной недели, все встречи будут состоять из двух одиночных и одной парной игр.

Призовой фонд турнира составит $18 млн, $12 млн из которых получат игроки, остальные $6 млн получат национальные федерации.

Ранее матчи Мировой группы проходили в формате плей-офф и предусматривали проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала. В турнире принимали участие восемь команд, встречи состояли из четырех одиночных и одной парной игр.