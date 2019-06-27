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Футбол в России

Футболист "Спартака" Тимофеев продолжит играть за "Крылья Советов" на правах аренды

Арендное соглашение рассчитано на один сезон

ТАСС, 27 июня. Полузащитник московского "Спартака" Артем Тимофеев продолжит выступать за самарский футбольный клуб "Крылья Советов" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Новое арендное соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон.

Тимофеев выступает за "Крылья Советов" на правах аренды с января. За это время он провел за самарскую команду 12 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Тимофеев дебютировал в составе "Спартака" в августе 2013 года. Всего за основной состав москвичей он провел 32 матча в разных турнирах, забил один мяч и отдал голевую передачу. В сезоне-2016/17 Тимофеев стал чемпионом России, а в сезоне-2017/18 выиграл бронзовые медали первенства. В составе молодежной сборной России россиянин провел четыре встречи, не отметившись результативными действиями.

В прошедшем сезоне "Крылья Советов" финишировали на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков в 30 матчах. Самарский клуб попал в переходные матчи за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2019/20 и победил "Нижний Новгород" по сумме двух встреч (3:1, 0:1). "Спартак" занял пятое место и попал в квалификацию Лиги Европы, где начнет выступление с третьего раунда.

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