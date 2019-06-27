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Белорусский каноист Козырь завоевал золото Европейских игр на дистанции 200 м

Россиянин Иван Штыль стал пятым

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Белорус Артем Козырь завоевал золотую медаль в соревнованиях по гребле на каноэ-одиночках на дистанции 200 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

29-летний спортсмен преодолел дистанцию за 42,835 секунды. Серебро завоевал итальянец Николаэ Крачун (43,353), бронзу - испанец Альфонсо Бенавидес (44,255). Россиянин Иван Штыль занял пятое место (45,623).

Козырь является трехкратным чемпионом мира, также в его активе серебро и бронза первенств Европы.

Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (17-13-20), третье - Грузии (6-6-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.

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