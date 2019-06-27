Сборная России подала жалобу на организаторов Лиги наций в Австралии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российская сборная подала жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB) на уровень организации этапа Лиги наций в Австралии. Об этом ТАСС заявил в четверг генеральный менеджер команды Сергей Тетюхин.

"Мы вместе с командами Аргентины и Китая подали жалобу в FIVB в связи с низким уровнем организации, - сказал Тетюхин. - Мы живем в студенческом кампусе, питание не соответствует уровню Лиги наций. Мы много где были, но такого низкого уровня не было".

"Нас поддерживают и другие команды. Надеемся, что организаторы совершат определенные действия после жалобы", - добавил собеседник агентства.

Мужская сборная России проведет в австралийском Брисбене три матча предварительного этапа Лиги наций против команд Австралии (28 июня), Аргентины (29 июня) и Китая (30 июня). Россияне занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков после 12 матчей (9 побед, 3 поражения).