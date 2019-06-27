Французский байдарочник Бомон завоевал золото Европейских игр на дистанции 200 м

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Французский байдарочник Максим Бомон завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Спортсмен финишировал с результатом 38,976 секунды. Серебряным призером стал венгр Балаш Биркас (39,149), бронзу завоевал белорус Дмитрий Третьяков (39,351). Россиянин Евгений Луканцов занял шестое место (39,794).
Бомон является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.
Возглавляет общекомандный зачет Игр сборная России, на счету которой 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (18-13-21), третье - сборная Украины (6-10-7). Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|30
|15
|22
|67
|2
|Белоруссия
|18
|13
|21
|52
|3
|Украина
|6
|10
|7
|23
|4
|Грузия
|6
|6
|10
|22
|5
|Италия
|6
|6
|3
|15
|6
|Франция
|6
|1
|9
|16
|7
|Германия
|4
|4
|5
|13
|8
|Венгрия
|3
|4
|3
|10
|9
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|10
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|11
|Словения
|3
|0
|1
|4
|12
|Португалия
|2
|5
|4
|11
|13
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|14
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|15
|Польша
|2
|0
|1
|3
|16
|Нидерланды
|1
|6
|3
|10
|17
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|18
|Азербайджан
|1
|4
|9
|14
|19
|Чехия
|1
|3
|4
|8
|20
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|20
|Греция
|1
|2
|3
|6
|22
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|23
|Испания
|1
|1
|4
|6
|24
|Турция
|1
|1
|3
|5
|25
|Армения
|1
|1
|1
|3
|25
|Косово
|1
|1
|1
|3
|27
|Хорватия
|1
|0
|2
|3
|28
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|29
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|32
|Дания
|0
|1
|2
|3
|34
|Словакия
|0
|1
|1
|2
|35
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|36
|Люксембург
|0
|0
|1
|1
|36
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1