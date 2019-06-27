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Европейские игры-2019

Французский байдарочник Бомон завоевал золото Европейских игр на дистанции 200 м

Россиянин Евгений Луканцов занял шестое место

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Французский байдарочник Максим Бомон завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Спортсмен финишировал с результатом 38,976 секунды. Серебряным призером стал венгр Балаш Биркас (39,149), бронзу завоевал белорус Дмитрий Третьяков (39,351). Россиянин Евгений Луканцов занял шестое место (39,794).

Бомон является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.

Возглавляет общекомандный зачет Игр сборная России, на счету которой 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (18-13-21), третье - сборная Украины (6-10-7). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия30152267
2Белоруссия18132152
3Украина610723
4Грузия661022
5Италия66315
6Франция61916
7Германия44513
8Венгрия34310
9Израиль3306
10Бельгия3115
11Словения3014
12Португалия25411
13Румыния2248
14Швейцария2204
15Польша2013
16Нидерланды16310
17Болгария15511
18Азербайджан14914
19Чехия1348
20Великобритания1236
20Греция1236
22Сербия1225
23Испания1146
24Турция1135
25Армения1113
25Косово1113
27Хорватия1023
28Швеция1012
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
32Дания0123
34Словакия0112
35Босния и Герцеговина0101
36Люксембург0011
36Сан-Марино0011
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