Шведские баскетболистки обыграли команду Черногории в групповом матче на ЧЕ

ТАСС, 27 июня. Женская сборная Швеции по баскетболу обыграла команду Черногории в матче первого тура группового этапа на чемпионате Европы. Игра проходила в Риге.

Встреча завершилась со счетом 67:51. Вместе с ними в группе В играют сборные Франции и Чехии, которые проведут матч первого тура в четверг позднее. В следующем туре шведские баскетболистки сыграют против представительниц Чехии, а команда Черногории встретится с французскими спортсменками. Обе игры пройдут 28 июня.

Сборная Швеции дважды добиралась до четвертьфинала на чемпионатах Европы (1987, 2013). Лучшим результатом команды Черногории также является четвертьфинал ЧЕ (2011).

Победительницы группового этапа выйдут в четвертьфинал турнира напрямую. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд - один из старейших турниров континента, который впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Лучшие шесть команд предстоящего турнира получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде в Токио. Чемпионат Европы завершится 7 июля.