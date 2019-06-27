Украинки Повх и Куклиновская завоевали золото Европейских игр в байдарках-двойках на 200 м

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Украинки Мария Повх и Людмила Куклиновская завоевали золотые медали Европейских игр в гребле на байдарках-двойках на дистанции 200 метров. Соревнования проходят в Минске.

Результат спортсменок составил 44,781 секунды. Второе место заняли немки Франциска Йён и Тина Дитце (44,961), бронза досталась спортсменам из Белоруссии Ольге Худенко и Марине Литвинчук (45,074). Россиянки Анастасия Панченко и Кира Степанова стали седьмыми (46,296).

27-летняя Худенко является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, также в ее активе две золотые и пять бронзовых наград чемпионатов мира. 31-летняя Литвинчук - двукратный призер Олимпийских игр, она является обладательницей трех золотых, трех серебряных и шести бронзовых медалей мировых первенств.

Возглавляет общекомандный зачет Игр сборная России, на счету которой 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (18-13-21), третье - сборная Украины (6-10-7).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.