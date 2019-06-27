Россия выставит по два экипажа в двойках и четверках в предстоящем сезоне КМ по бобслею

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сборная России по бобслею в сезоне-2019/20 получит возможность заявлять на этапы Кубка мира по два мужских экипажа в двойках и четверках вместо трех, что было годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации бобслея и скелетона.

Формирование квот на ближайший сезон проходило на основе результатов, которые показали спортсмены той или иной страны в Кубке мира сезона-2018/19. Полную квоту получили сборные Германии, Канады и США.

По два экипажа в мужских двойках и четверках, кроме России, могут выставить команды Латвии, Великобритании, Австрии, Южной Кореи, Китая, Швейцарии и Польши, по одному - сборные Чехии, Франции, Монако, Нидерландов, Румынии, Италии, Японии и Хорватии.

Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону сезона-2019/20 пройдет с 29 ноября по 1 декабря в американском Парк-Сити.