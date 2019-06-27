Россиянка Зыкова заявила, что нервничала в финале по стрельбе на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Зыкова сильно нервничала во время финала по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений на Европейских играх. Об этом она заявила журналистам после соревнований.

Россиянка одержала победу в соревнованиях, набрав 459,6 балла. Серебряную медаль завоевала чешская спортсменка Никола Мазурова (453,9), бронзовую - россиянка Полина Хорошева (444,0).

"Я очень нервничала в квалификации, а потом и в финале, адреналина было много. В начале [финала] было трудно взять себя в руки, сосредоточиться и закрыться от всего того, что отвлекало. Было тяжело стрелять [в отборочном раунде], так как ветер был очень сильным. Поэтому результаты были не столь высокими", - сказала Зыкова.

Она отметила, что победа на Европейских играх стала самым высоким результатом для нее за последний год. "Эта победа очень ценна для меня. Для меня это очень хороший результат. Наверное, мой самый высокий результат за последний год", - добавила россиянка.

В общекомандном зачете сборная России занимает первое место, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (18-13-21), третье - сборная Украины (6-10-7).

Европейские игры завершатся 30 июня.