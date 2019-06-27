UFC расторг контракт с бойцом Штырковым после проваленной допинг-пробы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт с российским бойцом Иваном Штырковым после положительной допинг-пробы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды Штыркова "Архангел Михаил".

"Иван Штырков и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, - сказал собеседник агентства. - Причиной решения стала возможная дисквалификация бойца из-за найденного в допинг-пробе пиктограмма запрещенного вещества для набора мышечной массы. Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме запрещенных препаратов, но результат был атипичным. Последующее вскрытие пробы "В", которая была изучена более детально, показало незначительные остатки одного из запрещенных веществ для набора массы".

"После этого у Ивана взяли еще две пробы. По правилам организации, спортсмен получает наказание за все препараты, которые принимал в течение года до подписания контракта с UFC. Иван не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от контракта, чтобы искать варианты для продолжения карьеры в других организациях", - добавил собеседник агентства.

Штырков подписал контракт с UFC в начале 2019 года и должен был дебютировать на турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля. Однако за несколько дней до турнира спортсмен снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

В активе Штыркова 15 побед, одна ничья и ни одного поражения.