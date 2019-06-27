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Летние неолимпийские виды спорта

Москва будет претендовать на проведение ЧМ по пляжному футболу 2021 года

Сборная России дважды в истории становилась победителем мирового первенства
Игроки сборной России по пляжному футболу Александр Щербак/ТАСС
Описание
Игроки сборной России по пляжному футболу
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 27 июня. Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Заявка Москвы на проведение турнира была одобрена в среду на заседании исполкома РФС. Отмечается, что правительство РФ поддержало заявку на проведение мирового первенства, рекомендовав РФС отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) комплект заявочных документов.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться раз в два года. 13 раз турнир принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Чаще всех на турнире побеждала бразильская команда - 14 раз. Сборная России дважды в истории становилась победителем чемпионата мира (2011, 2013).

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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