Москва будет претендовать на проведение ЧМ по пляжному футболу 2021 года

ТАСС, 27 июня. Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Заявка Москвы на проведение турнира была одобрена в среду на заседании исполкома РФС. Отмечается, что правительство РФ поддержало заявку на проведение мирового первенства, рекомендовав РФС отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) комплект заявочных документов.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться раз в два года. 13 раз турнир принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Чаще всех на турнире побеждала бразильская команда - 14 раз. Сборная России дважды в истории становилась победителем чемпионата мира (2011, 2013).