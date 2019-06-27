Гимнастка Мельникова приехала на Европейские игры бороться с собой, а не соперницами

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова на Европейских играх уделяет большее внимание чистому исполнению своих программ и не обращает внимания на оценки соперниц. Об этом Мельникова в четверг сообщила журналистам.

Россиянка после первого квалификационного потока занимает первое место в сумме многоборья. Она также претендует на выступления в финалах в опорном прыжке, бревне и вольных упражнениях.

"Впереди чемпионат мира, Олимпийские игры, поэтому здесь я сконцентрирована больше на выполнении своих программ, нежели на соперниках, - заметила Мельникова. - Мне нужно больше работать над своими программами. Если говорить про атмосферу соревнований, то здесь классно. Неожиданно, что в русскоговорящей стране столько болельщиков гимнастики, потому что в России их практически нет, мы даже не ожидали, что будет такое количество зрителей".

"Немного довольна бревном, смогла выйти за оценку 13, а раньше на всех крупных стартах у меня было 12,800, 12,900, а сегодня 13,100. Я поменяла программу, причем поменяла значительно, и мне радостно, что судьи смогли оценить это. А вот на вольных я ошиблась в третьей диагонали. В финале настроена исполнить свои программы получше", - рассказала Мельникова.

Финалы в гимнастическом многоборье пройдут в субботу, в отдельных видах - в воскресенье.