УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет разводить российские и грузинские команды при жеребьевке в квалификационных раундах и на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, несмотря на инцидент, произошедший в чемпионате Грузии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы УЕФА, попавшем в распоряжение ТАСС в четверг.

22 июня в 19-м туре чемпионата Грузии игроки клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" вышли на предматчевое построение в футболках с антироссийскими лозунгами.

"Согласно решению исполнительного комитета УЕФА от 2014 года, команды из Грузии и России могут сыграть матч против друг друга. Изменение этого решения не планируется", - говорится в заявлении.