Шляхтин: дисквалифицированный Казарин больше не будет тренировать

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) и руководство Свердловской области не допустят к работе пожизненно дисквалифицированного тренера Владимира Казарина. Об этом говорится в заявлении главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

"Руководство области заверило меня в проведении в регионе жесткой политики в отношении дисквалифицированных тренеров и спортсменов, нарушающих антидопинговые правила, - сказал Шляхтин. - Факт продолжения тренерской деятельности пожизненно дисквалифицированным тренером бросает тень на всю российскую легкую атлетику. Руководство региона это понимает и сделает все, чтобы ситуация не повторилась, вопрос на контроле, Казарин тренировать не будет, работа со спортсменами в части антидопингового образования будет усилена".

Кроме того, Шляхтин провел встречу с министром спорта региона Леонидом Рапопортом и президентом Федерации легкой атлетики Свердловской области Геннадием Байкеновым, а также спортсменами и представителями легкоатлетических клубов. По итогам этого мероприятия было принято решение усилить работу со специалистами, тренерами и спортсменами в области антидопингового образования.

Обвинения в адрес Казарина

Казарин обвинялся в нарушении антидопинговых правил независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Паунда. Поводом для расследования стали фильмы немецкого телеканала ARD, главными действующими лицами которого были Юлия и Виталий Степановы. Степанова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, рассказала о систематических нарушениях антидопинговых правил российскими легкоатлетами и их тренерами. Расследование Паунда привело к приостановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также к отстранению всех российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

В январе 2017 года ARD выпустил очередной фильм о допинге в российском спорте. Информатором канала выступил российский легкоатлет Андрей Дмитриев, который рассказал, что отстраненный тренер Казарин продолжает тренировать российских легкоатлетов. Дмитриев рассказал, что Казарин в то время работал с бегуном Артемом Денмухаметовым. В апреле 2017 года Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал Казарина за нарушение антидопинговых правил.

Тренировавшиеся в группе Казарина Мария Савинова и Анна Альминова также были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.