Гимнаст Белявский хочет доказать самому себе, что способен быть на первых ролях в сборной

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский интенсивно работает над усложнением своих программ и чистотой их исполнения для того, чтобы доказать самому себе, что способен оставаться на первых ролях в сборной России. Об этом Белявский сообщил журналистам в четверг.

Белявский после первого квалификационного потока на Европейских играх занимает первое место в сумме многоборья. Он также претендует на выступления в финалах на коне, брусьях и перекладине.

"Мне нужно бороться с собой, чтобы понимать, что я еще на что-то гожусь. На последнем чемпионате мира меня обошли наши молодые ребята (Артур Далалоян и Никита Нагорный - прим. ТАСС). Мне нужно соответствовать их уровню", - сказал 27-летний Белявский.

"Я очень рад возможности здесь выступить, это мой первый крупный старт после чемпионата мира, - продолжил гимнаст. - Рад тому, что сегодня прошел удачно квалификацию и не допустил грубых ошибок. Сегодня сделал новую комбинацию на брусьях, на вольных упражнениях вспомнил комбинацию, которую давно не делал, на кольцах у меня новый соскок. Все задачи, которые я ставил перед собой на сегодняшний день, были выполнены".

Белявский признался, что к своему первому месту по итогам квалификации относится очень спокойно. "У меня не раз были ситуации, когда после успешного отбора я проваливал финалы, поэтому после сегодняшнего дня никаких выводов не буду делать. Главное - пробиться в финал многоборья. Также я надеюсь, что продолжу бороться за медали на брусьях, перекладине и коне", - заключил гимнаст.

Финалы в гимнастическом многоборье пройдут в субботу, в отдельных видах многоборья - в воскресенье.