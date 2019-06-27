Колобков: Всероссийская федерация легкой атлетики готова к восстановлению

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) готова к восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), дело за IAAF. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков сообщил в четверг на встрече со студентами на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"ВФЛА имела серьезные проблемы, больше 100 человек были дисквалифицированы повторно, - сказал Колобков. - Федерация сделала определенные выводы, заменен весь состав федерации. Думаю, ВФЛА готова к восстановлению, ждем решения IAAF".

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные старты имела только прыгунья в длину Дарья Клишина, не первый год проживающая в США.

Ближайшее заседание совета IAAF, на котором будет вновь поднят вопрос о восстановлении статуса ВФЛА, пройдет в сентябре.