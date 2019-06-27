Колобков: малое количество матчей у большинства клубов РПЛ недопустимо

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проводит за сезон 31 матч, но такое количество игр недопустимо. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков на встрече со студентами на дискуссионной площадке "Валдай".

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21 с 16 до 18. На состоявшемся в среду заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) этот вопрос обсуждался только косвенно - президент организации Александр Дюков допустил, что расширение лиги возможно с середины 2020 года, но РПЛ должна доказать обоснованность такого шага. Вместе с тем он сообщил, что президент ЦСКА Евгений Гинер предложил добиться увеличения числа команд в высшем дивизионе российского футбола за счет привлечения состоятельных клубов из Казахстана, Белоруссии и Армении.

"Увеличение количества матчей - вопрос дискуссионный, - сказал Колобков. - Нетоповые команды играют 31 матч в сезон, это недопустимо. В английской лиге их 60".

"В теннисе наши спортсмены не успевают тренироваться, а в футболе это надо рассматривать в совокупности. Как добиться увеличения? Можно добиться увеличения количества команд, но это сложно, или увеличить количество матчей на Кубок России", - добавил он.

Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За историю чемпионата России было четыре сезона, когда в турнире принимали участие не 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.