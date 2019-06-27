Колобков заявил, что нарушившие антидопинговые правила будут наказаны индивидуально

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, будут наказаны индивидуально. Об этом глава ведомства сказал в четверг на встрече со студентами на дискуссионной площадке "Валдай".

В среду на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что по итогам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории в отношении российских спортсменов может быть открыто более ста дел. Генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил ТАСС, что эти дела не повлияют на участие сборной России в Олимпиаде 2020 года в Токио.

"Бывают нарушения, если они будут выявлены и доказаны, то нарушители будут наказаны индивидуально. Допинг - это не только российская, это мировая проблема", - сказал Колобков.